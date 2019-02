10 dos bilionários “mais pobres” do mundo

1. Belmiro de Azevedo zoom_out_map 1/11 (GettyImages) Aos 74 anos, o empresário português Belmiro de Azevedo viu seu patrimônio líquido – estimado em 1 bilhão de dólares - se reduzir a um terço no último ano, graças à queda das ações de sua empresa na bolsa. Ainda assim é o terceiro homem mais rico do país – apesar de ocupar a rabeira da lista de bilionários da Forbes . Filho do fundador da Sonae, o empresário ampliou a pequena empresa de carpintaria do pai para uma fabricante de laminados de madeira, negócio que se transformou na maior rede de supermercados de Portugal, o Sonae. Azevedo detém uma participação de 53% no grupo, hoje com atuação no ramo de turismo, parques de estacionamento, imobiliária, centros comerciais, além de uma estação de rádio, um jornal e uma fabricante de painéis de madeira. Seus três filhos trabalham na companhia.

2. Sara Blakely zoom_out_map 2/11 (GettyImages) Ela tem o patrimônio de “apenas” 1 bilhão de dólares, mas já é o bastante para estrear na lista de bilionários da Forbes e ser a 416ª pessoa mais rica dos Estados Unidos. Sara Blakely, de 41 anos, despontou como uma empreendedora capaz de fazer com que seu pequeno negócio de venda de roupa íntima porta-a-porta se transformasse em um colosso de faturamento anual de 250 milhões de dólares, com margens de lucro de 20%. Sua marca, a Spanx, também se tornou a queridinha da influente Oprah Winfrey, além de também ser a preferida das americanas – fatores que a consagraram este ano como a jovem mulher mais rica do mundo.

3. Joaquin Guzman Loera zoom_out_map 3/11 (GettyImages) A fortuna do traficante mexicano Joaquin Guzman é tamanha para que ele figure na lista dos bilionários menos endinheirados da lista da Forbes, os donos de 1 bilhão de dólares, no 1153º lugar do ranking. Mas também é suficiente para fazer dele o 10º homem mais rico do México. Conhecido como "El Chapo", Joaquin é líder do cartel de drogas e contrabando Sinaloa, responsável por cerca de 25% das drogas ilegais traficadas do México para os Estados Unidos. Ele tem feito investimentos pesados nos últimos anos na ampliação de seu negócio ilegal para a América Central, em especial em operações na Guatemala. Mas o cerco parece estar fechando contra ele: em dezembro um alto “executivo” de Sinaloa foi preso, pouco antes da prisão de um dos líderes do cartel. Aos 55 anos, ele provavelmente tem desfrutado pouco sua fortuna nas montanhas do Norte do México onde ele está escondido.

4. Yuri Milner zoom_out_map 4/11 (GettyImages) Yuri Milner, mencionado pela Forbes como o mais investidor mais experiente em empresas de internet, entrou para a lista de bilionários pela primeira vez no ano passado graças ao crescente valor de suas participações acionárias em empresas de rede social, como Facebook, Zynga e Groupon. Em 2011, investidor russo acrescentou mais contas a sua carteira: seu novo fundo com o parceiro Alisher Usmanov, o DST Global II, comprou participações no Twitter, Spotify, Airbnb e nas redes chinesas de e-commerce 360buy.com e Alibaba Group. Os investimentos feitos por ele parecem estar dando certo. Em 2009, a DST pagou 200 milhões de dólares por ações do Facebook, que tiveram valores multiplicados por cinco, desde então.

5. Kumar Modi Bhupendra zoom_out_map 5/11 Mais conhecido como BK, o indiano Kumar Modi Bhupendra gerencia seu “parco” patrimônio de 1 bilhão de dólares por meio de seu grupo de negócios o Spice, que trabalha com a oferta de serviços de dispositivos móveis, entretenimento e finanças. Uma boa parte de sua fortuna vem da empresa de telecomunicações móvel S (ex-Spice Mobility), ampliada por meio de aquisições de outras empresas do mesmo ramo na Tailândia e na Indonésia. BK é o 45º mais rico da Índia, mas tornou-se recentemente um cidadão de Cingapura.

6. Suzan Sabanci Dincer zoom_out_map 6/11 (Wikimedia Commons) A jovem turca Suzan Sabanci Dincer, de 47 anos, preside o banco Akbank , do grupo familiar Sabanci, desde a morte de seu pai, o fundador da empresa Erol Sabanci, em 2008. O preço do banco de ações tem sido estável em relação ao ano passado. Suzan começou a trabalhar no Akbank na década de 1980. Seu marido, Haluk Dincer, é presidente da empresa de varejo que faz parte da holding. Mãe de dois filhos e apaixonada por dança, ela é a 26ª pessoa mais rica da Turquia.

7. Vijay Mallya zoom_out_map 7/11 (GettyImages) O indiano Vijay Mallya está lutando atualmente para salvar do colapso sua companhia área, a Kingfisher Airlines. Na tentativa de conter as perdas, ele tomou a decisão controversa de barra os investimentos na empresa em um momento que o segmento de áreas de baixo custo estava em expansão. em que baixo custo segmento estava em expansão. Mas sua fortuna de 1 bilhão de dólares, que o deixa em 45º lugar entre os mais ricos da Índia e no 1153º lugar com os outros donos de 1 bilhão de dólares no mundo, vem do ramo de bebidas. Sua empresa, a United Spirits, é dona de diversas marcas indianas, como a Whyte & Mackay, produzida por meio de uma e joint venture com a cervejaria Heineken. Há ainda investimentos em outros ramos. Apesar de ter vendidos as ações que possuía na Force India, a Fórmula 1 do país, Vijay é dono de uma equipe de críquete, a Real Challengers Bangalore.

8. Charles Munger zoom_out_map 8/11 (GettyImages) Warren Buffett (esquerda da foto) em um jantar, em 1959. Hoje, ele ocupa o 416º lugar entre os mais ricos dos Estados Unidos na lista da Forbes e a 1153ª posição entre os mais ricos do mundo, junto com os demais donos de 1 bilhão de dólares. Buffet, por sua vez, ocupa uma posição bem mais privilegiada: a terceira do mundo, com uma fortuna avaliada em 44 bilhões de dólares. Aos 88 anos, o investidor Charles Munger (direita da foto), da Berkshire Hathaway decidiu doar as ações que detinha em copropriedade com a esposa, Nancy, para seus oito filhos depois que ela morreu em fevereiro de 2011. Em junho daquele ano, Berkshire comprou os 20% restantes da Wesco Financial, a holding criada por Munger, para torná-la uma subsidiária integral. O nativo de Omaha saiu da Universidade de Michigan para servir como um meteorologista das forças aéreas americanas. Mais tarde, se formou em Direito, na Universidade de Harvard. O investidor pragmático conheceu o amigo e parceiro de negócios(esquerda da foto) em um jantar, em 1959. Hoje, ele ocupa o 416º lugar entre os mais ricos dos Estados Unidos na lista da Forbes e a 1153ª posição entre os mais ricos do mundo, junto com os demais donos de 1 bilhão de dólares. Buffet, por sua vez, ocupa uma posição bem mais privilegiada: a terceira do mundo, com uma fortuna avaliada em 44 bilhões de dólares.

9. Charles Dunstone zoom_out_map 9/11 (GettyImages) Com uma pequena reserva, o britânico Charles Dunstone fundou sua empresa, a Carphone Warehouse, de seu apartamento, em Londres. O passar do tempo e o tino para o negócio, fez com que Charles se tornasse o dono de uma das maiores empresas de telefonia celular da Europa, com diversas parcerias, incluindo uma joint venture com a Virgin Mobile França. Ao longo dos últimos anos a empresa sofreu alterações significativas, incluindo a separação bem-sucedida de empresa britânica de telecomunicações TalkTalk. A Forbes descreve Dunstone como um velejador ávido e participante de regatas a vela em todo o mundo. Ele também é dono de uma fortuna de 1 bilhão de dólares, que o coloca no 34º lugar entre os mais ricos do Reino Unido.