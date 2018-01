São Paulo – O Santander Brasil anunciou nesta quarta-feira que seu conselho de administração decidiu exonerar o vice-presidente de varejo da instituição, Conrado Engel.

O executivo estava no cargo desde março de 2012, após ter deixado a diretoria-executiva do HSBC no Brasil.

Segundo o comunicado do Santander Brasil, Engel seguirá como membro do conselho de administração do grupo.