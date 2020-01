Foguete e mísseis caem perto de zona de embaixadas no Iraque

Bagdá — Três foguetes atingiram neste sábado (4), áreas da cidade de Bagdá e da base militar de Al Balad, no norte do capital do Iraque, onde há presença de tropas dos Estados Unidos. A zona fortificada, conhecida como Zona Verde, abriga prédios do governo e missões estrangeiras.

Segundo informações locais, 3 civis do Iraque estão gravemente feridos. As Forças Armadas do Iraque afirmaram que não há mortos no local.

Autoridades oficiais ainda não se manifestaram sobre o ocorrido.

Mais cedo, a Otan anunciou a suspensão das atividades militares que realizava no Iraque desde outubro de 2018.

Neste sábado também acontece o funeral do general iraniano Qassem Soleimani, morto por ordem de Donald Trump. O aiatolá do Irã declarou luto nacional de três dias após o assassinato.

A morte de Soleimani e de Abu Mahdi al Muhandis, vice-presidente das Forças de Mobilização Popular (PMF), foi uma resposta do governo de Donald Trump às ações de milícias xiitas apoiadas pelo Irã contra os interesses dos Estados Unidos na região e à invasão da embaixada americana em Bagdá há alguns dias.

Na tarde desta sexta (3), Trump afirmou que o ataque a Soleimani aconteceu “para parar uma guerra, não para iniciar uma”.

A Guarda Revolucionária do Irã, qual Soleimani fazia parte, afirmou que há “preparação para destruir Israel” — aliado mais próximo dos EUA no Oriente Médio e principal inimigo regional do Irã.

(Com Reuters e EFE)