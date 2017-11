Zimbábue concede imunidade a Mugabe em acordo de renúncia

Harere – O ex-presidente do Zimbábue Robert Mugabe recebeu imunidade de processos e a garantia de que sua segurança será preservada em sua residência no interior do país, como parte de um acordo que levou à sua renúncia após quase quatro décadas no poder, disseram fontes a par das negociações nesta quinta-feira.

Mugabe comandava o Zimbábue desde sua independência, em 1980, mas renunciou na terça-feira depois que o Exército tomou o poder e o partido governista se voltou contra ele.

O ex-vice-presidente Emmerson Mnangagwa deve tomar posse como novo presidente na sexta-feira.

Uma fonte do governo afirmou que Mugabe, de 93 anos, disse aos negociadores que deseja morrer no Zimbábue e não planeja viver no exílio.

“Foi muito comovente para ele, e ele foi enérgico a esse respeito”, disse a fonte, que não está autorizada a revelar detalhes do acordo negociado.

“Para ele era muito importante que lhe garantam segurança para ficar no país… embora isso não vá impedi-lo de viajar ao exterior quando quiser ou precisar”, afirmou a fonte.

A queda rápida de Mugabe foi desencadeada por uma batalha sucessória que lançou Mnangagwa contra a esposa do ex-presidente, Grace.