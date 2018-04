Yulia Skripal conversa com prima por telefone e diz estar bem

Moscou – Viktoria Skripal, prima de Yulia, que há um mês foi envenenada junto com seu pai, o ex-espião Serguei Skripal, com um agente químico em Salisbury (Inglaterra), assegurou nesta quinta-feira ter falado com ela por telefone.

Segundo a agência russa “Interfax”, Yulia disse que estava “bem”.

“Falamos. Yulia disse que estava bem”, apontou Viktoria em declarações à agência russa.

A mulher acrescentou que a conversa aconteceu por iniciativa de Yulia Skripal um dia depois de Viktoria denunciar a falta de comunicação com sua prima.

A filha do ex-espião, cujo estado de saúde melhora rapidamente, segundo fontes britânicas, mostrou suas dúvida sobre a possibilidade de Viktoria visitá-los na Inglaterra.

“Amanhã irei à embaixada britânica para saber como vai o assunto”, disse Viktoria ao responder à pergunta sobre se já tinha recebido o visto britânico.

A sobrinha do ex-espião tinha manifestado anteriormente sua intenção de viajar em breve a Londres para levar Yulia de volta à Rússia.