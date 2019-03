Xi Jinping faz visita à França e deve assinar acordos bilaterais

Paris — O presidente chinês, Xi Jinping, realiza uma visita de Estado na França, onde deve assinar uma série de acordos bilaterais e econômicos sobre energia, indústria alimentícia, transporte e outros setores.

Xi será recebido nesta segunda-feira pelo presidente francês, Emmanuel Macron, no monumento do Arco do Triunfo, em Paris, antes de uma reunião e um jantar de Estado no Palácio do Eliseu.

O líder chinês, que antes visitava a Itália e Mônaco, chegou à França na noite de domingo, quando participou de um jantar particular com Macron na cidade turística de Beaulieu-sur-Mer, na Riviera Francesa.

Xi também se reunirá em Paris na terça-feira com a chanceler alemã, Angela Merkel, e com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker. Fonte: Associated Press.