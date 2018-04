Xi Jinping envia mensagem para parabenizar o novo presidente de Cuba

Havana – O presidente da China, Xi Jinping, parabenizou nesta quinta-feira o novo líder de Cuba, Miguel Diaz-Canel, e também o ex-governante Raúl Castro, que sai do cargo após completar 12 anos à frente do Executivo.

“Recebo cartas de parabéns do presidente da China, Xi Jinping, ao primeiro-secretário do PCC, Raul Castro, e ao presidente Miguel Díaz-Canel”, escreveu o vice-ministro das Relações Exteriores do cubano, Rogelio Sierra, na rede social Twitter.

Recibo cartas de felicitación del Presidente de #China Xi Jinping al Primer Secretario del PCC #RaulCastro y al Presidente #MiguelDiazCanel pic.twitter.com/tiAT7jajLB — Rogelio Sierra Díaz (@RogelioSierraD) April 19, 2018

Miguel Díaz-Canel foi proclamado nesta quinta-feira presidente dos Conselhos de Estado e de Ministros de Cuba durante a segunda sessão da IX Legislatura da recém-instalada Assembleia Nacional do Poder Popular (Parlamento unicameral), que ratificou a indicação do novo líder com 99,83% dos votos dos 605 membros que a compõem.

Após a eleição, o novo governante cubano, que até agora ocupava a primeira vice-presidência do país, também recebeu mensagens dos presidentes da Venezuela, Nicolás Maduro, e da Bolívia, Evo Morales, representantes de dois dos governos aliados de Cuba na América Latina.

A Chancelaria cubana mencionou outras mensagens enviadas a Díaz-Canel por governos e celebridades, entre elas a do presidente russo, Vladimir Putin.

Em transferência histórica do poder em Cuba, Díaz-Canel, de 57 anos, substitui na presidência Raúl Castro, de 86 anos, que deixa o cargo após dois mandatos oficiais de cinco anos cada, além dos dois anos nos quais assumiu o poder devido à doença do irmão, Fidel Castro, em 2006.