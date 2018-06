Xi Jinping elogia Kim Jong Un por cúpula com Trump e promete apoio

Pequim – O presidente da China, Xi Jinping, cobriu de elogios o líder norte-coreano, Kim Jong Un, que visita o país nesta terça-feira, louvando o resultado “positivo” de sua cúpula histórica com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e prometendo uma amizade inabalável.

Ao receber Kim em sua terceira viagem à China neste ano, e uma semana depois da reunião com Trump em Singapura, Xi disse que seu país está disposto a continuar desempenhando um papel positivo na promoção do processo de paz da península coreana.

A visita de Kim foi o mais recente de uma série de contatos diplomáticos, e, diferentemente de suas duas visitas anteriores à China, o governo anunciou sua presença enquanto ele estava no país, ao invés de fazê-lo após sua partida.

Xi disse a Kim estar muito feliz de ver o resultado “positivo” de sua reunião com Trump e com o consenso importante a que se chegou quanto à desnuclearização e à criação de um mecanismo de paz duradouro, segundo a mídia estatal chinesa.

“Independentemente das mudanças na situação internacional e regional, a posição resoluta do partido e do governo da China de se dedicar a consolidar e desenvolver as relações sino-coreanas não mudará”, afirmou Xi, segundo a mídia.

“A amizade do povo chinês pelo povo norte-coreano não mudará, e o apoio da China à Coreia do Norte socialista não mudará”, acrescentou.

Kim disse a Xi que espera trabalhar com a China e outros parceiros para impulsionar o processo de paz, informou a televisão estatal chinesa.

Embora não tenha sido anunciada como uma visita de Estado, a China ofereceu a Kim a maioria das formalidades de uma delas, como uma cerimônia de boas-vindas com uma guarda de honra no Grande Salão do Povo em Pequim.

Xi cumprimentou Kim calorosamente, e as imagens foram exibidas na televisão estatal. Os dois estavam acompanhados de suas esposas.

Xi se disse satisfeito com a decisão da Coreia do Norte de promover reformas econômicas, acrescentando que a reforma e o processo de abertura da própria China abriram os olhos do povo chinês ao mundo.

Até o início da noite a mídia estatal norte-coreana ainda não havia mencionado a visita de Kim.

Uma viagem de Kim à China para debater sua cúpula com Trump era algo já esperado em círculos diplomáticos. Pequim é a mais importante aliada diplomática e econômica da Coreia do Norte, mas demonstrou irritação com seus testes nucleares e de mísseis.