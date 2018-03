Walmart eleva idade mínima para compra de armas em suas lojas

Washington – O grupo Walmart elevou nesta quarta-feira para 21 anos a idade mínima para a compra de armas de fogo e munição em suas lojas.

Além de aumentar a idade para a compra de armas e munição, o grupo também anunciou que retirará de seu catálogo os produtos que “se assemelhem a fuzis”, incluindo as armas de ar tipo “airsoft” e brinquedos.

O Walmart deixou de vender em 2015 fuzis como o popular AR-15 utilizado em vários ataques a tiros, entre eles o de duas semanas atrás em uma escola na cidade de Parkland, na Flórida, que deixou 17 mortos.

Além disso, a multinacional com sede no Arkansas também não vende pistolas em suas lojas, exceto nas do Alasca.

“A nossa tradição como empresa esteve sempre a serviço dos atletas e caçadores, e continuaremos a fazê-lo de uma maneira responsável”, disse a companhia em comunicado.