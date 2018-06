Vulcão na Guatemala sofre nova erupção e país é atingido por terremoto

El Rodeo – Um fluxo de lama, cinzas e gás escoou do Vulcão de Fogo, na Guatemala, depois que uma nova explosão na manhã desta segunda-feira interrompeu o trabalho de funcionários de resgate que retiravam corpos do vilarejo de El Rodeo.

A erupção desta segunda-feira também paralisou os esforços de resgate nas encostas ao sul do vulcão.

A agência nacional de desastres do país elevou o número de mortos pela erupção para 38, frente a 25 no domingo, mas não ficou claro se mais corpos foram encontrados ou se outras pessoas morreram em decorrência da explosão desta manhã.

Também nesta segunda-feira, um terremoto de magnitude 5,2 atingiu a costa da Guatemala, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). Uma testemunha da Reuters disse que o terremoto não foi sentido na capital.

No dia seguinte a primeira erupção do vulcão, sua maior em mais de quatro décadas, moradores da Cidade da Guatemala acordaram para varrer cinzas de telhados e ruas. Técnicos avaliavam se a pista do aeroporto internacional estava limpa o suficiente para retomar voos comerciais.

“A paisagem no vulcão foi totalmente mudada, tudo está totalmente destruído”, disse o especialista em vulcões do governo, Gustavo Chigna, a uma rádio local.