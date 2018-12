Vulcão Etna entra em erupção na Itália e fecha aeroporto na Sicília

Roma – O vulcão Etna, situado na ilha da Sicília, no sul da Itália, entrou nesta segunda-feira (24) em uma fase de ligeira atividade com explosões e emissão de gases de uma das suas crateras, que está provocando problemas no tráfego aéreo do aeroporto de Catânia.

A nova atividade do vulcão provocou alguns tremores de pouca intensidade, o maior de magnitude 4 na escala Richter, segundo o Instituto Nacional de Vulcanologia de Catânia.

Por enquanto, só é possível ver uma coluna de fumaça branca emanando do principal vulcão ativo da Europa, mas sem expulsão de lava.

O aeroporto de Catânia permaneceu fechado até as 14h locais (11h em Brasília) e depois abriu com a limitação de apenas quatro aterrisagens por hora.

Uma unidade de crise do aeroporto foi convocada esta tarde para dar mais informações aos passageiros e às companhias aéreas.