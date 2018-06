Vulcão de Fogo da Guatemala segue ativo e busca por vítimas é retomada

Cidade da Guatemala – O vulcão de Fogo da Guatemala, que continua em constante atividade depois da erupção de 3 de junho que deixou pelo menos 114 mortos, registrou nesta quarta-feira a descida de um lahar, e as autoridades de socorro reiniciaram a busca por vítimas.

O lahar, de aproximadamente 25 metros de largura e dois de altura, foi registrado na encosta Ceniza e fez com que o solo tremesse durante a sua passagem.

O porta-voz da Coordenadoria Nacional para a Redução de Desastres, David de León, anunciou hoje que as equipes de resgate entraram na região 0 para buscar mais vítimas, pois as estimativas indicam que quase 200 pessoas estão desaparecidas.

O vulcão registrou no decorrer desta manhã explosões fracas e moderadas, por isso De León pediu que se mantenham as precauções no setor devido à possibilidade de fluxos piroclásticos e lahares.

As chuvas torrenciais das últimas horas e da descida de lahares complicaram a situação nas áreas devastadas pela erupção de 3 de junho que, além das 114 mortes, deixou 197 desaparecidos e afetou a vida de 1,7 milhão de pessoas, muitas das quais perderam tudo que tinham.