Vulcão de Fogo continua com explosões na Guatemala

Cidade da Guatemala – O vulcão de Fogo, situado a 50 quilômetros a oeste da capital da Guatemala continua nesta sexta-feira com explosões moderadas e constantes avalanches, depois da potente erupção do dia 3 deste mês que deixou 112 mortos, quase 200 desaparecidos e 1,7 milhão de afetados.

Segundo o Instituto Nacional de Sismologia, Vulcanologia, Meteorologia e Hidrologia (Insivumeh), o vulcão, que fica entre os departamentos de Sacatepéquez, Chimaltenango e Escuintla, registra até cinco explosões moderadas por hora.

No seu boletim, o órgão científico explica que o monte lança colunas de cinza a 4.900 metros acima do nível do mar, que se dispersa até 16 quilômetros para oeste.

O Insivumeh detalhou que pelos flancos sudeste, oeste e sul são observados constantes avalanches de blocos que removem cinzas no seu deslocamento.

O Insivumeh informou que é reportada a queda de finas partículas de cinza nas comunidades de Panimaché, Morelia, Sangre de Cristo e Palo Verde.