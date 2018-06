Vulcão da Guatemala segue com explosões e ameaça de fluxos piroclásticos

Cidade da Guatemala – O vulcão de Fogo da Guatemala continua registrando explosões neste domingo após a violenta erupção na semana passada, cujas consequências provocaram 110 mortes até agora, informou o Instituto Nacional de Sismologia, Vulcanologia, Meteorologia e Hidrologia (Insivumeh) do país centro-americano.

O Insivumeh reportou em um comunicado que o vulcão de 3.763 metros de altitude está gerando entre sete e nove explosões por hora, e está expelindo uma grossa coluna de fumaça que chega a 4.800 metros sobre o nível do mar.

As explosões verticais na cratera principal provocaram a queda de cinza nas comunidades de San Pedro Yepocapa, Santa Sofía, El Porvenir e Sangre de Cristo, advertiu a organização.

O Insivumeh acrescentou que, devido à instabilidade que existe no cone vulcânico, não estão descartados novos fluxos piroclásticos em todas as encostas da montanha, principalmente no flanco nordeste, onde aconteceu a erupção de domingo passado.

A Coordenadoria Nacional para a Redução de Desastres (Conred) mantém o alerta vermelho nos departamentos de Escuintla, Chimaltenango e Sacatepéquez, que foram os mais afetados pela erupção.

Milhares de guatemaltecos pediram no sábado a renúncia do presidente da Guatemala, Jimmy Morales, pela “inaptidão” e “incapacidade” de seu governo para fazer frente à emergência e atender as pessoas afetadas pela erupção. EFE