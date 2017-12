Voo com destino ao Japão dá meia-volta para Los Angeles

Um voo entre Los Angeles e Tóquio no qual estavam o cantor John Legend e sua mulher, Christine Teigen, retornou ao ponto de partida porque um passageiro errou de avião, informou a companhia japonesa All Nippon Airways (ANA).

O voo NH175 da ANA com destino a Tóquio decolou de Los Angeles na terça-feira às 11h36 (17h36 de Brasília), mas retornou após quatro horas de trajeto, quando sobrevoava o Oceano Pacífico, chegando ao seu ponto de partida às 19h32 (01h32 de quarta-feira no horário de Brasília), de acordo com os dados do voo na página FligthAware.

“De acordo com os procedimentos de segurança da companhia, o piloto decidiu retornar ao aeroporto de partida, onde o passageiro desembarcou”, explicou ANA em um comunicado.

“ANA investiga a situação para compreender por que o passageiro embarcou no avião”, indicou a empresa, que pediu desculpas a todos os passageiros.

“Passei oito horas em um voo para lugar nenhum”, tuitou indignada a modelo americana Chrissy Teigen, que estava a bordo com seu marido, o músico e ator John Legend.

“Por que todos nós fomos castigados pelo erro de uma única pessoa? Por que não pousar em Tóquio e reencaminhá-lo? Como é possível que não fosse a melhor ideia, alguém se pergunta? Todos nos perguntamos as mesmas coisas”, reclamou no Twitter.