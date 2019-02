Volta ao mundo em 15 imagens da última semana – 21/05

1/16 (REUTERS/Stringer)

São Paulo – Nesta semana, um desastre aéreo voltou a chocar o mundo. Durante um voo de rotina entre Paris e Cairo, um avião da companhia Egyptair desapareceu na última quinta-feira. Supostos pedaços da aeronave foram encontrados pela marinha do Egito. O local da queda, aparentemente, foi algum ponto do Mar Mediterrâneo. As 66 pessoas que estavam dentro da aeronave já são dadas como mortas pelas autoridades. A razão do acidente ainda não foi descoberta. Muito tem se especulado ao longo dos últimos dias. As teorias vão de falha mecânica a atentado terrorista. Enquanto as buscas pelo avião continuam, a agonia dos familiares também se estende. Na foto acima, você vê familiares de passageiros do voo no Cairo. Na Nigéria, uma das 300 garotas sequestradas pelo grupo extremista Boko Haram foi encontrada. Na Venezuela, a situação não é nada boa e o país está à beira do abismo. O Canadá continua acompanhando o incêndio na região de Alberta. Acompanhe a seguir os fatos e fotos que marcaram a semana mundo afora.