Viúva de imigrante morto com filha na fronteira dos EUA volta para casa

A viúva de Óscar Alberto Martínez e mãe da pequena Angie Valeria, os dois salvadorenhos que morreram afogados na travessia do rio Bravo, na fronteira entre México e Estados Unidos, retornou nesta sexta-feira (28) a El Salvador sem os corpos do marido e da filha.

O caso tinha chamado a atenção nesta semana, porque uma foto do pai e filha mortos de bruços nas margens do rio se espalhou pela comunidade internacional. Eles tentavam atravessar ilegalmente a fronteira dos EUA.

Tania Ávalos, a viúva de 21 anos, chegou do México em um voo comercial, acompanhada de um funcionário consular salvadorenho.

Ela foi recebida no desembarque pelo vice-chanceler para os salvadorenhos no Exterior, Mauricio Cabrera, e não quis falar com a a imprensa.

Em breve declaração, Cabrera informou que os corpos de Martínez e da menina chegarão a El Salvador nos dias próximos, pois estão sendo transportados por terra do México.