Vitória na Copa sobre Alemanha fez o México tremer — de verdade

São Paulo – A vitória da seleção mexicana sobre a Alemanha neste domingo causou um pequeno tremor no México. Ao invés de causa natural, o tremor teve origem artificial associada à comemoração da população.

Em um post no Twitter, a SIMMSA, rede do Instituto de Investigação Geológicas e Atmosférica, diz que o terremoto foi causado “possivelmente por saltos massivos” após o gol que Hirving Lozano fez aos 35 minutos de jogo na manhã deste domingo.

O tremor foi registrado por pelo menos dois sensores dentro da cidade às 11:32 no horário local, uma reação tão surpreendente como a vitória histórica do time mexicano sobre um campeão do mundo em uma partida oficial.