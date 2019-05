Vitória da oposição em eleição de Istambul é anulada por justiça eleitoral

A Justiça Eleitoral da Turquia anulou nesta ontem (06/05) a eleição municipal de Istambul, que no final de março marcou uma contundente derrota para o presidente Recep Tayyip Erdogan e encerrou um ciclo de mais de 20 anos de hegemonia do grupo político do mandatário na administração da cidade.

Segundo a agência de notícias estatal Anadolu, a Justiça Eleitoral determinou ainda a realização de um novo pleito na cidade, a maior da Turquia. A decisão atendeu a um pedido da legenda de Erdogan, o Partido da Justiça e do Desenvolvimento (AKP), que havia apontado supostas irregularidades no pleito vencido pelo oposicionista Ekrem Imamoglu.

A eleição municipal ocorreu em 31 de março. Na ocasião, o opositor Partido Republicano do Povo (CHP) conseguiu desbancar o candidato de Erdogan por uma diferença de 0,16% – menos de 14 mil votos.

Não foi a única derrota de Erdogan, que formou sua base política em Istambul após governar a cidade nos anos 1990. Seu partido também perdeu em Ancara, a capital do país, e falhou em desbancar a oposição do controle de Izmir, a terceira maior cidade da Turquia.

Segundo a Anadolu, 7 dos 11 membros do Conselho Superior Eleitoral da Turquia votaram a favor de uma nova eleição em Istambul. Em seu pedido, o AKP apontou problemas na contagem de votos, discrepâncias entre o número de votos e o de eleitores registrados, entre outras suspeitas.

A decisão da corte deve aumentar a tensão na Turquia, que tem sido palco de conflitos sociais por causa da má situação econômica do país e o crescente autoritarismo de Erdogan. A nova eleição está prevista para ocorrer em 23 de junho.