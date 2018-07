Visita de Pompeo e basquete: a diplomacia nas Coreias

A diplomacia está em alta na península coreana, principalmente na capital norte-coreana, Pyongyang. Nesta quinta-feira, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, chegou à cidade para discutir os caminhos da desnuclearização da península com o líder sul-coreano Kim Jong Un. O encontro acontece na esteira da cúpula entre o presidente americano Donald Trump e Kim, que marcou o ápice do esforço diplomático entre os dois países, em junho.

No encontro, eles firmaram um acordo no qual a Coreia do Norte se compromete em abrir mão de sua produção e de seu arsenal nuclear, em troca do fim das sanções impostas pelos EUA, mas não foi apresentado nenhum detalhe de como ou quando esse processo de desnuclearização vai se realizar. Em sua terceira visita ao país, Pompeo deve tentar definir melhor as bases de como se desenrolará o processo.

Segundo a agência de notícias Reuters, oficiais americanos afirmaram, em condição de anonimato, que a definição de pontos chave do acordo progrediu pouco e que o governo dos EUA desistiu de pressionar a Coreia do Norte por uma desnuclearização “completa, verificável e irreversível” —antes da cúpula de junho, Pompeo afirmou que Trump não aceitaria nada menos do que isso.

Enquanto Pompeo estiver negociando por mais definições (ele ficará em Pyongyang até o sábado), a capital receberá outro encontro diplomático, só que em outra frente. Nesta quinta, times de basquete feminino das duas Coreias vão se enfrentar em um amistoso, mas sem usar as bandeiras de seus países.

Na quarta-feira, jogadoras sul e norte-coreanas se misturaram para formar dois times —que receberam os nomes sugestivos de “Paz” e “Prosperidade”. Os amistosos foram sugeridos por Kim, fã de basquete, durante uma cúpula histórica com o presidente sul-coreano Moon Jae-in, em abril. No encontro, os líderes deram passos em direção à assinatura de um tratado de paz que dê um fim definitivo à Guerra das Coreias, encerrada em 1953 por um tratado de paz.

O jogo com as seleções misturadas foi a quarta vez que os dois lados jogaram juntos desde a guerra que dividiu a península. Prosperidade levou a partida, por 103 a 102.