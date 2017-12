Vietnã evacua 650 mil pessoas por causa da tempestade Tembin

Ho Chi Minh (Vietnã) – As autoridades do Vietnã evacuaram cerca de 650 mil pessoas prevendo a chegada nesta segunda-feira da tempestade Tembin, que deixou 200 mortos e desaparecidos nas Filipinas e que se transformou em tufão no seu avanço pelo mar da China Meridional.

O serviço meteorológico vietnamita prevê que a Tembin, que esta manhã estava a mais de 300 quilômetros da ilha Con Dao, com ventos constantes de 135 km/h, chegue esta noite pelo sul do país.

A imprensa compara este tufão com o Linda, que em 1997 causou um dos desastres mais graves do Vietnã nos últimos cem anos com mais de 4.000 mortos.

O primeiro-ministro do Vietnã, Nguyen Xuan Phuc, ordenou às autoridades locais que mobilizem soldados, agentes e voluntários para evacuar os moradores nas regiões onde se preveem inundações e deslizamentos de terra.

A evacuação forçada também inclui todas aquelas pessoas que vivam em casebres e barcos no delta do rio Mekong, por onde a Tembin entrará.

O delta do Mekong é uma região do sul do Vietnã que compreende 12 províncias e uma população de cerca de 17 milhões de habitantes.