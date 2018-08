Viena destrona Melbourne e é eleita a melhor cidade para viver em 2018

São Paulo – Depois de sete anos consecutivos reinando como a melhor cidade do mundo, a australiana Melbourne foi destronada pela capital austríaca, Viena, no ranking anual produzido pela revista britânica The Economist. Segundo a publicação, a europeia vinha se destacando positivamente nos últimos anos e já empatava com a australiana em alguns dos quesitos avaliados. Em 2018 se alçou ao topo da lista ao receber mais pontos no fator “estabilidade”.

O ranking 2018 traz algumas novidades ante o que foi observado em 2017: entre as cidades da Europa, apenas Copenhagen, na Dinamarca, pontuou o suficiente para aparecer entre as dez mais bem avaliadas. As representantes da Austrália seguem em três. Contudo, Perth deu lugar para Sydney, que não aparecia na lista do ano anterior. O Japão, por sua vez, emplacou duas cidades, Tóquio e Osaka. Veja abaixo:

Ranking

Produzido todos os anos, o relatório tem como objetivo avaliar 140 cidades de acordo com 30 indicadores divididos em cinco categorias (estabilidade, saúde, cultura e ambiente, educação e infraestrutura) e investigar quais oferecem as melhores e piores condições de vida. Quanto mais próxima de 100 for a pontuação, mais próximo esse local está de oferecer aos seus habitantes padrões ideais para sobrevivência.