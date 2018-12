Vídeo mostra o momento em que tsunami atinge show ao ar livre

O tsunami que afetou a Indonésia no sábado à noite atingiu um show de música pop que acontecia ao ar livre, provocado a fuga desesperada dos integrantes do grupo e de vários espectadores, como demonstra um vídeo divulgado neste domingo nas redes sociais.

O cantor da banda “Seventeen”, Riefian Fajarsyah, publicou um vídeo pouco depois no Instagram para informar que o baixista e o empresário do grupo morreram na tragédia.

O grupo se apresentava para um grande público no sábado à noite no Tanjung Lesung Beach Resort, no extremo oeste da ilha de Java, quando o local foi atingido por uma imensa massa de água.

No vídeo é possível observar os espectadores aplaudindo os músicos antes de chegada repentina da onda, por trás do palco, que arrasta os equipamentos e avança sobre o público que acompanhava o show.

Poucos segundos depois o vídeo para.

Visivelmente emocionado, o cantor explicou no Instagram que outros dois músicos e um integrante da equipe técnica estão desaparecidos, assim como sua esposa.

“Perdemos Bani e nosso manager Oki”, disse no vídeo, no qual aparece com uma camisa com o logo da banda Seventeen.

“Andi (bateria), Herman (guitarra) e Ujang (técnico) não foram encontrados. Por favor rezem para que encontremos minha mulher Dylan (Dylan Sahara) rapidamente”, completou, entre lágrimas.

“O restante do grupo felizmente está protegido, apesar de alguns ferimentos e ossos quebrados. Por favor rezem para que minha esposa Dylan, Andi, Herman e Ujang sejam encontrados rapidamente”, suplica.

O grupo tinha shows programados na praia da ilha de Java de 21 a 23 de dezembro.

De acordo com o balanço mais recente, o tsunami de sábado na Indonésia deixou pelo menos 222 mortos, mais de 800 feridos e 28 desaparecidos.