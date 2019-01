Vídeo em que mulher arrasta criança com autismo em escola gera indignação

São Paulo – Imagens da câmera de segurança de uma escola em Kentucky, nos Estados Unidos, mostram uma professora arrastando uma criança com autismo pelos corredores da instituição.

O caso ocorreu em outubro de 2018, mas só veio a público agora após a mãe da criança, Angel Nelson, postar o vídeo nas redes sociais, para alertar outros pais sobre o problema. As imagens causaram uma onda de indignação no país.

“Meu filho merece justiça”, escreveu a mãe do menino, Angel Nelson. “O fato de que ele não é capaz de verbalizar completamente o que passou significa que devemos lutar muito mais por todas as crianças, mas especialmente para as crianças que não podem falar por si mesmas”, defendeu.

O menino foi diagnosticado com autismo, déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), ansiedade e depressão. Além disso, seu discurso também é limitado.

O filho de Nelson teria dito a ela que a professora “o jogou em uma cadeira” antes de arrastá-lo pelo pulso pelo corredor, mas as câmeras não mostram isso. Elas só mostram o que aconteceu fora da sala de aula. A mãe do menino alegou que ele sofreu vários ferimentos no pulso.

Em um comunicado divulgado na segunda-feira (7), o distrito de Greenup County School, responsável pela unidade educacional, fez questão de enfatizar que seguiu o “protocolo de segurança estabelecido”, dizendo que uma investigação formal foi iniciada e que a mulher vista no vídeo não está mais ensinando na escola.

“Os pais foram contatados imediatamente e o aluno foi avaliado pela enfermeira da escola e encaminhado para avaliação médica externa. O Serviço de Proteção à Criança foi contatado e a Polícia do Estado de Kentucky abriu uma investigação. A professora foi removida da escola”, disse o comunicado.

“Acredito que todas as escolas devem ter câmeras instaladas para proteger alunos e professores”, escreveu a mãe do menino. “Além disso, todas as escolas devem ter mais treinamento para professores lidar com crianças com deficiência”.

“Nós, como pais, confiamos nos professores e funcionários da escola diariamente para ajudar a ensinar e ajudar nossos filhos a terem sucesso. Nunca devemos ter que nos preocupar com algo assim”, desabafou.