Vice promete que muro estará pronto antes do fim do mandato de Trump

National Harbor, EUA – O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, prometeu nesta sexta-feira que o governo americano acabará de construir o polêmico muro na fronteira com o México antes do fim do mandato do presidente Donald Trump.

“Já começamos a construir o muro. Prometo que o terminaremos antes do fim do nosso mandato”, afirmou Pence durante a Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), realizada perto de Washington.

Caso seja cumprida a promessa de Pence, o muro na fronteira entre EUA e México deve estar pronto antes de janeiro de 2021, quando termina o mandato de Trump. Se o atual presidente for reeleito nas eleições de novembro de 2020, ficará no poder até 2025.

No discurso, Pence defendeu a declaração de emergência nacional decretada por Trump em meados de fevereiro para fugir da restrição do Congresso e conseguir financiar a construção do muro.

“Não importa o que vocês leiam, ouçam ou vejam na imprensa: temos uma crise importante na fronteira sul, com níveis nunca antes vistos. Os narcotraficantes e as máfias estão explorando famílias e crianças desacompanhadas que vêm da América Central”, afirmou.

Com o decreto de emergência nacional, Trump pretende obter US$ 8 bilhões para erguer 376 quilômetros de muro na fronteira.

Pence também agradeceu os agentes da Patrulha da Fronteira (CPB) e do Serviço de Imigração e Alfândegas (ICE) pelo trabalho realizado por eles com os imigrantes que cruzam a fronteira pelo México.

“Conosco no poder, o ICE nunca será fechado”, ressaltou Pence.

Depois do início da política de “tolerância zero” na fronteira, organizações civis e a oposição democrata pediram o fim do ICE, órgão de deportação do governo americano.

A CPAC, que completa neste ano sua 46ª edição, é a reunião anual republicana mais importante dos Estados Unidos. Trump deve discursar no evento amanhã, data de encerramento do encontro.