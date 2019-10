Vice-presidente dos EUA visitará a Turquia para negociar cessar-fogo

Washington — O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, viajará para Ancara nas próximas 24 horas para negociar com o governo turco um cessar-fogo que ponha fim à operação militar da Turquia contra os curdos no norte da Síria.

“Será nas próximas 24 horas. Só posso dizer que será muito em breve”, afirmou nesta terça-feira um funcionário de alto cargo do governo americano que pediu o anonimato e repassou a informação a um seleto grupo de jornalistas.

A fonte se negou a detalhar se Pence se reunirá com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, e se limitou a dizer que o objetivo da viagem é negociar um cessar-fogo e mostrar ao governo turco que os EUA “estão incomodados” com a ofensiva militar no território sírio.