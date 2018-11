Vice-presidente dos EUA visita o Japão para tratar de economia e segurança

Tóquio – O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, chegou nesta segunda-feira ao Japão, primeira parada de uma excursão asiática, onde deve se reunir com o primeiro-ministro do do país, Shinzo Abe, para falar sobre questões de segurança e economia.

Pence, que durante a excursão de oito dias também visitará Singapura, Austrália e Papua Nova Guiné, chegou à base aérea de Yokota, ao oeste de Tóquio, segundo confirmaram as forças americanas no Japão através das redes sociais.

O vice-presidente se reunirá na terça-feira com Abe para abordar a desnuclearização de Coreia do Norte e a cooperação bilateral em matéria econômica para fazer da Indo-Pacífico uma região “livre e aberta”, revelaram fontes governamentais à agência local de notícias Kyodo.

Após passar por Tóquio, Pence assistirá à reunião anual da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean) em Singapura e à cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec) em Papua Nova Guiné em nome do presidente Donald Trump, segundo a agenda publicada pela Casa Branca.

Pence, que viaja acompanhado pelo assessor de Segurança Nacional, John Bolton, deve também se reunir com o primeiro-ministro de Singapura, Lee Hsien Loong; com o da Índia, Narendra Modi; com o de Papua Nova Guiné, Peter O’Neill, e com o da Austrália, Scott Morrison.