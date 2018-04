Vice-presidente dos EUA anuncia US$16 mi para imigrantes venezuelanos

Lima – O vice-presidente americano, Mike Pence, anunciou nesta sexta-feira US$ 16 milhões de ajuda humanitária para os refugiados venezuelanos que abandonaram o país e estão no Brasil e na Colômbia, o que representa a maior contribuição fornecida até agora pelos Estados Unidos a quem deixou a Venezuela.

Em um ato em Lima com opositores venezuelanos, Pence anunciou a contribuição econômica, que beneficiará o programa do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur) na região e comunidades de refugiados venezuelanos na Colômbia e no Brasil.

“Estamos com o povo da Venezuela e seguiremos fazendo tudo o que esteja ao nosso alcance para proporcionar sustento e apoio àqueles que fugiram”, disse Pence.

Os fundos ajudarão a proporcionar aos refugiados venezuelanos na Colômbia e no Brasil “água que seja segura beber, provisões de higiene, refúgio, proteção da violência e da exploração, e oportunidades de trabalho e educação”, segundo informou o Departamento de Estado americano em comunicado.

Esta é a maior quantia de ajuda humanitária fornecida até agora pelos EUA a refugiados venezuelanos, dado que nos últimos meses anunciou somas menores, de US$ 2,5 milhões e US$ 3 milhões, segundo explicou a jornalistas um alto funcionária da Usaid.

Do total de fundos, a Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional (Usaid) repartirá US$ 3,5 milhões entre organizações locais, enquanto o restante irá para o Acnur.