Moscou – O vice-primeiro-ministro russo, Vitaly Mutko, que foi banido para sempre das Olimpíadas este mês, disse nesta quarta-feira que renunciou ao cargo de chefe do Comitê Local de Organização da Copa do Mundo da Rússia, informou a agência de notícias RIA.

Alexei Sorokin, o diretor-geral do comitê, assumirá as responsabilidades de Mutko, disse o vice-premiê segundo a agência Tass.

“Ele (Sorokin) irá interagir com a Fifa. Eu irei coordenar o trabalho do lado do governo”, disse Mutko à Tass.