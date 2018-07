Vice-prefeito filipino é morto; o 3º assassinado em menos de uma semana

Manila – Homens armados mataram neste sábado um vice-prefeito nas Filipinas, menos de uma semana depois de dois prefeitos terem sido assassinados a tiros em incidentes separados, inclusive um que, de acordo com o presidente Rodrigo Duterte, pode ter ligação com as drogas, disseram autoridades policiais.

O ataque elevou a 15 o número de prefeitos e vice-prefeitos mortos desde que Duterte lançou sua forte campanha contra as drogas assim que chegou ao poder, em 2016, de acordo com a CNN Filipinas, citando números próprios.

Duterte tem uma lista de autoridades locais que podem estar ligadas ao tráfico de drogas.

A filha de uma das outras vítimas afirmou nesta semana que seu pai não estava envolvido com drogas, e investigadores da polícia disseram que não receberam quaisquer informações sobre a outra vítima ter tais associações.

(Por Enrico dela Cruz)