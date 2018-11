Venezuela vai receber US$ 9,2 milhões de ajuda humanitária da ONU

O regime de Nicolás Maduro relutava em aceitar ajuda internacional culpando as sanções de outros países pelo colapso econômico e político no qual a Venezuela mergulhou nos últimos anos.

Pelo menos 3 milhões de venezuelanos migraram ou pediram refúgio em outros países, segundo dados da ONU divulgados no início do mês. Deste total, 2,4 milhões estão na América Latina e no Caribe – em sua maioria optando por Colômbia e Peru.