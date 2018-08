Venezuela registra novo abalo na mesma região do terremoto

Caracas – Um tremor de magnitude 5,7 aconteceu nesta quarta-feira na mesma região do terremoto de 6,9 de ontem na Venezuela, sem que até tenham sido registradas vítimas ou danos, informou a Fundação Venezuelana de Pesquisas Sismológicas (Funvisis).

O órgão situou o epicentro do tremor nove quilômetros ao noroeste de Yaguaraparo, cidade onde o tremor aconteceu ontem, embora o de agora tenha ocorrido na região sudeste. A profundidade do movimento de hoje foi de 22,9 quilômetros, de acordo com a Funvisis.

Pouco depois, o ministro de Interior, Néstor Reverol, informou no Twitter que “uma réplica de magnitude 4,1 foi registrada”, desta vez, no sul dessa região, no estado Sucre, no norte da Venezuela, com profundidade de 59,3 quilômetros.

“Estamos realizando a avaliação dos prejuízos nos estados onde o abalo foi sentido. Até o momento, não foram reportados danos ou fatos a lamentar. O Sistema de Gestão de Risco está encontra ativo e implantado”, acrescentou o ministro.

O tremor foi sentido em vários estados do nordeste e do centro do país, principalmente na região litorânea, de acordo com a imprensa.

Ontem, no fim da tarde, um terremoto de magnitude 6,9 na escala Richter provocou danos em algumas construções de Caracas e de outros estados do país e chegou a ser sentido no Brasil em lugares como Boa Vista, Pacaraima e Manaus.