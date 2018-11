Venezuela quer aumentar produção de petróleo no próximo ano

ABU DHABI (Reuters) – A Venezuela espera aumentar a produção petróleo no próximo ano, mas respeitará quaisquer acordos se a Opep decidir reduzir a produção a partir de dezembro, disse o ministro do Petróleo, Manuel Quevedo, no domingo.

A atual produção de petróleo do país é de 1,5 milhão de barris por dia, e pretende aumentar em 1 milhão de bpd “em breve”, disse ele a repórteres em Abu Dhabi.

As declarações de Quevedo foram feitas em Abu Dhabi, onde uma cúpula de monitoramento do mercado de petróleo foi realizada neste domingo, com a presença dos principais exportadoresArábia Saudita e Rússia.

A maioria dos exportadores de petróleo da Opep e aliados apoia um corte na oferta mundial de petróleo, disse o ministro do Petróleo de Omã, Mohammed bin Hamad al-Rumhi.

“Muitos de nós compartilham essa visão”, disse o ministro quando questionado sobre a necessidade de um corte. Questionado se poderia chegar a 500 mil ou um milhão de barris por dia, ele respondeu: “Eu não acho justo jogar números agora”.

A Arábia Saudita está discutindo uma proposta para reduzir a produção de petróleo em até 1 milhão de barris por dia pela Opep e seus aliados, disseram à Reuters duas fontes próximas às discussões no domingo.

(Reportagem de Dmitry Zhdannikov)