Venezuela: Guaidó anuncia “centro de governo” comandado por Leopoldo López

Caracas — O chefe do Parlamento e autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, anunciou nesta quarta-feira a criação de um “centro de governo” que coordenará todos os representantes nomeados por ele e que será comandado pelo líder opositor Leopoldo López.

“Designamos Leopoldo López para a criação do centro de governo”, disse Guaidó em entrevista coletiva, na qual também anunciou a nomeação do deputado Julio Borges, exilado na Colômbia, como comissário presidencial para as relações exteriores.

Guaidó também nomeou o advogado Humberto Prado como comissário presidencial para direitos humanos e atendimento às vítimas, o engenheiro Alejandro Plaz para o desenvolvimento econômico, e o também advogado Javier Troconis para a gestão e recuperação de ativos.