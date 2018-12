Venezuela fará manobras militares com a Rússia para evitar eventual ataque

Caracas – A Venezuela fará manobras militares em parceria com a Rússia para proteger seu território em relação a um eventual ataque, com exercícios que incluem “voos operacionais combinados” na capital Caracas, informou nesta segunda-feira o ministro da Defesa do país sul-americano, Vladimir Padrino.

“Estamos nos preparando para defender a Venezuela até o último palmo de terra quando for necessário, e faremos isso com nossos amigos, porque temos amigos no mundo”, disse Padrino em pronunciamento transmitido pela rede de televisão “VTV”, ao receber uma ampla delegação militar russa.

Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, dois bombardeiros Tu-160, capazes de transportar armas nucleares, foram enviados à Venezuela para a realização das manobras, assim como um avião cargueiro An-14 e um de passageiros Il-62.

Sobre este tema, Padrino afirmou que “ninguém no mundo” deve temer pela presença das aeronaves em Caracas, alegando que a Venezuela e a Rússia são “construtores da paz, e não da guerra”.

Não foi informado, entretanto, se as manobras conjuntas começarão imediatamente.

Padrino também disse que a Venezuela espera “nesta mesma semana” pela chegada de uma delegação técnico-militar “para melhorar e adequar o que tiver que ser adequado no preparo operacional do sistema de armas de fabricação russa” que possui.

O anúncio de manobras ocorre uma semana depois de uma visita do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, na qual, os dois fecharam acordos de investimento e contratos para a reparação e manutenção de armas.

A Venezuela costuma se referir à Rússia, que lhe fornece armas, tecnologia e outros recursos, como um “aliado estratégico” de sua política multilateral.