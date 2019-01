Venezuela em caos: motim, protestos e violência nas ruas contra Maduro

“Você queria que acendêssemos o pavio, assim o fizemos. Precisamos do seu apoio”, acrescentou.

O vídeo provocou a reação dos agentes das Forças Armadas, que bloquearam a unidade militar de Cotiza, no norte de Caracas, onde estava o grupo que aparece no vídeo. Ao todo, 27 militares insurgentes foram detidos.

Apenas em 2018, de acordo com levantamento da ONG Control Ciudadano, 180 militares foram presos e 4,3 mil desertaram.

Na sequência das prisões de ontem, moradores locais começaram a protestar contra a presidência de Maduro e em apoio aos guardas presos. Eles atearam fogo em carros e arremessaram coquetéis-molotovs contra os agentes do governo.

As forças de segurança usaram gás lacrimogêneo para dispersar o tumulto.

Guaidó, autodeclarado presidente interino do país, ignorou a advertência da corte e reiterou seu pedido para que as pessoas tomem as ruas para protestar contra Maduro na quarta-feira (23), uma data histórica comemorativa do fim da ditadura no país.

Pela Constituição da Venezuela, a vaga presidencial pode ser preenchida pelo presidente da Assembléia Nacional.

Dezenas de governos estrangeiros se recusaram a reconhecer o segundo mandato de Maduro, alguns inclusive já declararam apoio a Guaidó como presidente interino até que novas eleições possam ser realizadas.