Venezuela diz que não recebeu resposta de Snowden

Montevidéu – O governo venezuelano ainda não recebeu uma resposta do ex-funcionário de inteligência dos Estados Unidos Edward Snowden sobre sua oferta de asilo, disse nesta quinta-feira o chanceler do país latino-americano, Elías Jaua.

Venezuela, Nicarágua e Bolívia ofereceram receber o fugitivo, que é requisitado pelos Estados Unidos sob acusações de espionagem após revelar detalhes dos programas de vigilância secreta de Washington.

Snowden está escondido na área de trânsito de um dos aeroportos de Moscou, na Rússia, onde chegou em 23 de junho vindo de Hong Kong.

“Não recebemos uma resposta formal de Snowden”, afirmou Jaua à Reuters em Montevidéu, onde participa de uma cúpula do Mercosul. “Nos comunicamos na semana passada, lhe fizemos esta oferta, e até agora não obtivemos uma resposta”, completou.

Os presidentes dos países integrantes do Mercosul devem emitir um comunicado na sexta-feira defendendo o direito dos países da região de dar asilo a quem quiserem.

Participarão da reunião os líderes de Argentina, Brasil, Uruguai e Venezuela. O Paraguai, membro pleno da união aduaneira, não vai participar do encontro porque foi sancionado depois do questionado julgamento político que tirou do cargo o ex-presidente Fernando Lugo no fim de junho do ano passado.