Venezuela denuncia suposto plano de recrutamento da Colômbia

Caracas – O governo da Venezuela denunciou nesta sexta-feira que o Exército da Colômbia está executando um plano que poderia levar a uma escalada de violência na zona fronteiriça e que seria usado por Bogotá para justificar uma “ação intervencionista”.

O ministro do Interior venezuelano, Néstor Reverol, disse que o Exército do país vizinho está recrutando cidadãos venezuelanos, especialmente com experiência militar e policial, e lhes dando identidades colombianas para cumprir imediatamente o serviço militar obrigatório.

O procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, afirmou recentemente que existem na Colômbia pretensões de se executar uma “invasão militar”, mas não deu mais detalhes. Autoridades colombianas refutaram a acusação em meio às tensões crescentes entre as duas nações.

Em uma mensagem exibida em uma rede de televisão estatal, Reverol disse que o “plano grave e perigoso” de recrutamento está acontecendo especialmente na zona da fronteira com o Departamento Norte de Santander, “caracterizada pela presença de grupos geradores de violência, paramilitares, guerrilheiros, bandos criminosos”.

Reverol, que foi alvo de sanções dos Estados Unidos e da União Europeia, disse que o alistamento de venezuelanos nessa área fronteiriça “propiciou condições para gerar eventos graves que seriam utilizados pelo governo colombiano como falsos positivos e assim poder justificar uma ação intervencionista que viole nossa soberania nacional. Por isso o denunciamos”.