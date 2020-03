Venezuela confirma primeiros dois casos de coronavírus

A Venezuela confirmou nesta sexta-feira, 13, os dois primeiros casos de contaminação por coronavírus. A vice-presidente do país Delcy Rodríguez, disse que os pacientes estão sob quarentena após testarem positivo vindos de Madri, na Espanha, no começo de março.

Foram diagnosticados uma mulher de 41 anos, que esteve nos Estados Unidos, Itália e Espanha, e um homem, de 52 anos, que visitou a Espanha. Ambos estão isolados em quarentena.

No anúncio, Delcy Rodríguez pediu a todos os passageiros que viajaram nos voos onde estavam os dois pacientes que entrem imediatamente em quarentena domiciliar obrigatória. Os voos são da empresa Iberia, número 6673, dos dias 5 e 8 de março.

Ela reforçou que não se trata de uma recomendação, mas de uma determinação. “É uma obrigação para todas as pessoas que vinham nos voos da Iberia: devem entrar imediatamente em quarentena preventiva obrigatória”, disse.

A vice-presidente afirmou ainda que já foram localizadas as pessoas que tiveram contato direto com os dois infectados e que as autoridades sanitárias estão construindo a cadeia de contatos indiretos, para que todos sejam postos em isolamento.

Ontem, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, declarou estado de emergência permanente no sistema de saúde do país.