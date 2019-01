Venezuela anuncia ações legais contra EUA por sanções petroleiras

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou nesta segunda-feira (28) ações legais contra a decisão dos Estados Unidos de impor sanções à petroleira estatal PDVSA.

“Dei instruções precisas ao presidente da PDVSA de iniciar as ações políticas, legais, ante tribunais americanos e do mundo, para defender a propriedade e a riqueza da (sua filial) Citgo”, assegurou Maduro, na televisão estatal.

Da Casa Branca, o secretário do Tesouro, Steve Mnuchin, disse a jornalistas que as sanções têm como objetivo impedir que Maduro desvie ativos da Venezuela até que o poder possa ser transferido a um governo de transição ou eleito democraticamente.

Mnuchin esclareceu que a filial da PDVSA nos Estados Unidos poderá continuar suas operações, se os ganhos forem depositados em uma conta bloqueada nos Estados Unidos.

“Com esta medida se pretende roubar a empresa Citgo para os venezuelanos. Alerta, Venezuela, os Estados Unidos hoje decidiram trilhar o caminho de roubar a empresa Citgo da Venezuela, é um caminho ilegal”, manifestou Maduro, em um ato para recepcionar diplomatas venezuelanos retornados após ruptura das relações bilaterais.

Paralelamente ao anúncio da Casa Branca, o chefe parlamentar Juan Guaidó, que se autoproclamou presidente interino com apoio de Washington, anunciou em Caracas que assumia o controle dos ativos da Venezuela no exterior para evitar que Maduro fique com os recursos dos venezuelanos em uma eventual saída do poder.