Vendas na semana do Dia dos Namorados crescem 1,2% no país

São Paulo – As vendas realizadas durante a semana do Dia dos Namorados aumentaram 1,2% no país em relação ao ano passado, aponta a Serasa Experian. Na cidade de São Paulo, o crescimento foi de 1,4% na semana de 6 a 12 de junho.

Já no fim de semana que antecedeu a data, foram registradas quedas de 2,1% em todo o país e 2,3% na capital paulista em relação ao mesmo período do ano passado.

Em nota distribuída à imprensa, economistas da Serasa Experian avaliaram que 2014 foi uma base muito fraca devido à Copa do Mundo – a abertura ocorreu justamente no Dia dos Namorados. A alta em 2014 havia sido de apenas 0,5% em relação a 2013.

O pequeno crescimento de 1,2% em 2015, segundo os economistas, é reflexo do menor consumo que vem sendo registrado neste ano causado pelas altas taxas de juros, inflação e desemprego.