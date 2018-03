Vendas de armas disparam no Oriente Médio e na Ásia

As vendas de armas no Oriente Médio e na Ásia dispararam nos últimos cinco anos, alimentadas pelas guerras e tensões nessas regiões, segundo um relatório do Instituto Sipri publicado nesta segunda-feiura.

Em nível mundial, as vendas das armas – em alta desde 2003 – aumentaram 10% no volume no período 2013-2017, segundo o Instituto Internacional de Pesquisa sobre a Paz (Sipri), com sede em Estocolmo.

O mercado continua dominado pelos Estados Unidos, com 34% de cota de mercado.

O informe do Sipri não se aplica às armas maiores (aviões, sistemas de defesa antiaérea, mísseis etc).

A Ásia-Oceania é a principal região importadora (42% do total), na frente do Oriente Médio (32%).

A Arábia Saudita se converteu no segundo importador mundial de armas atrás da Índia. Os Estados Unidos são o principal fornecer dos sauditas (61% das importações), seguido pelo Reino Unido (23%) e França (3,6%).