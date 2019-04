Veja vídeos e fotos do incêndio na Catedral de Notre-Dame

São Paulo — O ponto turístico mais vistado na Europa, a catedral de Notre-Dame foi atingida nesta segunda-feira (15) por um incêndio. Em entrevista à BBC, autoridades relataram que o fogo pode ter começado por conta de reformas que estavam sendo feitas na catedral. Na última sexta-feira (12), dezesseis estátuas que adornam os telhados do monumento foram retiradas para restauração.

Com cerca de 13 milhões de visitantes ao ano, a igreja que demorou séculos para ser construída é uma das mais antigas da Europa. Repleta de símbolos medievais, a catedral com estilo predominantemente gótico, tem influências do Renascimento e do Naturalismo e foi finalizada em 1345. Ela abriga pinturas, móveis e peças com design neo-gótico.

1. Parte da Catedral de Notre-Dame estava sendo reformada antes do incêndio. zoom_out_map 1 /12 Parte da Catedral de Notre-Dame estava sendo reformada antes do incêndio. (/Benoit Tessier/Reuters) Parte da Catedral de Notre-Dame estava sendo reformada antes do incêndio.

2. Torre da Catedral de Notre-Dame pega fogo durante incêndio. zoom_out_map 2 /12 Smoke billows from Notre Dame Cathedral after a fire broke out, in Paris, France April 15, 2019. REUTERS/Charles Platiau (Charles Platiau/Reuters) Torre da Catedral de Notre-Dame pega fogo durante incêndio.

3. Grande nuvem branca de fumaça é vista de longe em Paris por conta do incêndio na catedral de Notre-Dame. zoom_out_map 3 /12 Grande nuvem branca de fumaça é vista de longe em Paris por conta do incêndio na catedral de Notre-Dame. (Matthias Wagner/Getty Images) Grande nuvem branca de fumaça é vista de longe em Paris por conta do incêndio na catedral de Notre-Dame. 15/04/2019

4. Uma nuvem de fumaça branca é vista durante e incêndio na catedral de Notre-Dame. zoom_out_map 4 /12 Uma nuvem de fumaça branca é vista durante e incêndio na catedral de Notre-Dame. (Benoit Tessier/Reuters) Uma nuvem de fumaça branca é vista durante e incêndio na catedral de notre-dame. 15/04/2019

5. Incêndio atinge Catedral de Notre-Dame em Paris nesta segunda-feira. zoom_out_map 5 /12 Incêndio atinge Catedral de Notre-Dame em Paris nesta segunda-feira. (Mustafa Dilekli/Anadolu Agency/Getty Images) Incêndio atinge Catedral de Notre-Dame em Paris nesta segunda-feira. 15/04/2019

6. É possível ver o incêndio na catedral de Notre-Dame de longe . zoom_out_map 6 /12 É possível ver o incêndio na catedral de Notre-Dame de longe. (Charles Platiau/Reuters) É possível ver o incêndio na catedral de Notre-Dame de longe . 15/04/2019

7. Incêndio na catedral de Notre-Dame atinge de suas torres. zoom_out_map 7 /12 Incêndio na Catedral de Notre-Dame, em Paris. REUTERS/Benoit Tessier (Benoit Tessier/Reuters) Incêndio na catedral de Notre-Dame atinge de suas torres.

8. Incêndio da catedral de Notre-Dame causa uma grande nuvem de fumaça. zoom_out_map 8 /12 Incêndio da catedral de Notre-Dame causa uma grande nuvem de fumaça. (Charles Platiau/Reuters) Incêndio da catedral de Notre-Dame causa uma grande nuvem de fumaça. 15/04/2019

9. Incêndio atinge a catedral de Notre-Dame em Paris. zoom_out_map 9 /12 Incêndio atinge a catedral de Notre-Dame em Paris. (Vassev/TASS/Getty Images) Incêndio atinge a catedral de Notre-Dame em Paris. 15/04/2019

10. Pessoas se aproximam da catedral de Notre-Dame para ver o incêndio. zoom_out_map 10 /12 Pessoas se aproximam da catedral de Notre-Dame para ver o incêndio. (Benoit Tessier/Reuters) Pessoas se aproximam da catedral de Notre-Dame para ver o incêndio.

11. Incêndio na catedral de Notre-Dame, em Paris. zoom_out_map 11 /12 Incêndio na catedral de Notre-Dame, em Paris. (Charles Platiau/Reuters) Incêndio na catedral de Notre-Dame, em Paris. 15/04/2019.

12. Incêndio na Catedral de Notre-Dame. 15/04/2019 zoom_out_map 12/12 Incêndio na Catedral de Notre-Dame. 15/04/2019 (Julie Carriat/Reuters) Incêndio na Catedral de Notre-Dame. 15/04/2019

Outro vídeo mostando melhor esta tragédia. Que a Catedral de Notre Dame seja logo recuperada. Que Deus abençoe Paris e o povo parisiense. pic.twitter.com/ZgJDFqCwWI — Hermeeny M. Maia (@HermeenyMMaia) April 15, 2019

Incêndio na Catedral de Notre Dame em Paris. pic.twitter.com/GLgZzp73VP — Marinhos (@marinhos) April 15, 2019