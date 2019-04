Veja imagens dos ataques em hotéis e igrejas no Sri Lanka

da redação, com agências de notícias

Por da redação, com agências de notícias

Explosões de hotéis e igrejas em diferentes cidades do Sri Lanka, incluindo a capital Colombo, mataram 207 pessoas e deixaram 450 feridos neste domingo (21), durante as celebrações de Páscoa. Havia muitos estrangeiros entre os mortos.

Os ataques foram direcionados aos cristãos, que representam pouco mais de 7% da população do país. Nenhum grupo terrorista ainda assumiu a autoria dos atentados. Autoridades locais estão investigando o caso, mas já prenderam oito suspeitos.

A tragédia repercutiu no mundo inteiro. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e outros líderes mundiais prestaram homenagens às vítimas. O papa Francisco também se pronunciou sobre o caso.

Aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro comentou os ataques via Twitter e condenou as explosões. “Que Deus possa confortar os que agora sofrem!”, escreveu o presidente na rede social.

Para evitar novos ataques, as redes sociais foram temporariamente banidas no Sri Lanka. O presidente Maithripala Sirisena pediu calma à população.

As imagens do que restou após os ataques mostram dor e destruição. Veja algumas na galeria abaixo. As fotos podem ser fortes.