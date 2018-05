Veja imagens do vulcão em erupção Kilauea, no Havaí

São Paulo – A erupção do vulcão Kilauea, no Havaí, continua ativa neste domingo (6).

De acordo com o último relatório do Observatório Vulcanológico do Havaí, divulgado na manhã de hoje, novas rachaduras no solo foram abertas. Algumas fissuras de lava atingiram cerca 70 metros de altura.

Na última quinta-feira (3), o Kilauea entrou em atividade em uma área residencial das regiões de Leilani Estates e Lanipuna Gardens após uma série de terremotos.

Os moradores do local receberam uma ordem de evacuação obrigatória e o governador do estado, David Ige, decretou estado de emergência. Dois abrigos de emergência foram abertos para receber as pessoas que deixaram suas casas, segundo informou a Agência de Defesa Civil.

Veja as imagens: