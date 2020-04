Veja imagens das comemorações de Páscoa à distância em meio a pandemia

Sem público, o Papa Fracisco realizou neste domingo (12) a tradicional missa Urbi et Orbi (à cidade de Roma e ao mundo) para uma Basílica de São Pedro vazia por causa da pandemia de coronavírus.

No mundo, a doença já matou 110 mil pessoas e infectou 1,8 milhão de pessoas, de acordo com os dados da Universidade Johns Hopkins. O número de pacientes recuperados ultrapassou a marca de 412 mil.

No Rio de Janeiro e Londres, padres estão fazendo transmissões ao vivo de suas missas em igrejas vazias. Na Dinamarca e na Coreia do Sul, foram feitas celebrações em “drive-ins” em estacionamentos, com os fiéis dentro de seus carros.

Em Arras, na França, padres usando máscaras cirúrgicas abençoaram pessoas de suas janelas para respeitar o isolamento social.

Confira as imagens das celebrações de Páscoa pelo mundo:

Papa Francisco faz missa de Páscoa para Basílica de São Pedro vazia por causa do Coronavírus, dia 12/04/2020

Cantor de pera Andrea Bocelli se prepara para livestream de Páscoa, em frente a catedral de Milão

Jovens se cumprimentam de dentro de carros para serviço de Páscoa em estacionamento, na Dinamarca

Celebração de missa de Páscoa no Rio de Janeiro feita por livestream por causa do coronavírus, dia 12/4/2020

Padre abençoa pessoas em suas janelas em Arras, na França

Homem decora árvore na janela de casa para a Páscoa, enquanto permanece em isolamento pelo coronavírus

Padre arrumar celular para realizar missa de Páscoa por videoconferência, em Londres

