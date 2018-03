Vegana será julgada por apologia ao terrorismo após atentado na França

Uma militante da causa animal que publicou uma mensagem de ódio contra um açougueiro que morreu no ataque jihadista de sexta-feira no sul da França será julgada nesta quinta-feira por “apologia ao terrorismo”.

Na madrugada de terça-feira, a polícia detectou uma mensagem dizendo: “Então, você fica chocado que um assassino seja morto por um terrorista? Eu não, tenho zero compaixão por ele, fez-se uma justiça”, segundo uma fonte judicial.

Esta mensagem, postada três dias após a morte em Trèbes (sudoeste) do açougueiro do supermercado Super U, Christian Medves, uma das quatro vítimas do jihadista Radouane Lakdim provocou fortes críticas.

A ativista vegana que postou a mensagem logo depois a apagou, segundo essa fonte.

Na terça-feira, um ex-candidato às legislativas e ex-membro do partido de esquerda radical França Insubmissa (LFI) foi condenado a um ano de prisão com suspensão de pena por apologia ao terrorismo, depois de comemorar a morte do coronel Arnaud Beltrame, que morreu depois de tomar o lugar de uma refém no ataque jihadista de sexta-feira.