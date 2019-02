Vazamento de gás em mina do norte da Espanha deixa 5 mortos

León – Pelo menos cinco pessoas morreram nesta segunda-feira, aparentemente por intoxicação, por causa de um vazamento de gás metano em uma mina da província de León, no norte da Espanha, informaram à Agência Efe fontes do Serviço de Emergências da região.

O acidente ocorreu no Pozo Emilio del Valle, no município de Pola de Gordón, no norte da Espanha.

As fontes afirmaram que calcula-se que na mina, propriedade da Hullera Basco-Leonesa, pode haver pelo menos 10 pessoas que foram afetadas pelo vazamento de gás.

O fato aconteceu por volta das 14h local (11h, horário de Brasília) e vários guardas civis, equipes de emergência, helicóptero médico e a polícia se dirigiram ao local do acidente.

Fontes do Serviços de Emergência confirmaram a morte de cinco pessoas.

*Atualizada às 13h03