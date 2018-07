Vaticano publica diretrizes para mulheres que dedicam vida a Igreja

Cidade do Vaticano – O Vaticano publicou nesta quarta-feira o documento aprovado pelo papa Francisco no qual pela primeira vez são explicadas as diretrizes e para a seleção das “Virgens consagradas”, mulheres que dedicam a vida à Igreja sem a necessidade de serem freiras.

O documento chamado “Ecclesiae Sponsae Imago” sobre o “Ordo Virginum”, ou seja a “Ordem das Virgens”, foi publicado hoje e tem como objetivo dar algumas indicações sobre o que a Igreja considera um “aumento” desta consagração alternativa.

O prefeito da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica e arcebispo emérito de Brasília, o cardeal João Braz de Aviz, afirmou que “em 2016, durante o ano da Vida Consagrada, uma estatística aproximada estimava a presença de mais de 5 mil virgens consagradas no mundo, em contínuo crescimento”.

Até agora, só existia o ritual de consagração das virgens, que foi renovado em 1970 durante o Concílio Vaticano, e por isso existia a necessidade de publicar um novo texto. O Vaticano também anunciou que em 2020 realizará uma reunião mundial em Roma para os 50 anos do novo “Ordo Consecrationis Virginum”.