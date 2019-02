Vaticano diz que aguardará investigação sobre representante na França

Cidade do Vaticano — O porta-voz interino do Vaticano, Alessandro Gisotti, afirmou nesta sexta-feira, em um breve comunicado, que a Santa Sé se informou através da imprensa do caso do núncio apostólico na França, Luigi Ventura, acusado de assédio sexual por um funcionário da Prefeitura de Paris e que aguardará o resultado das investigações.

As investigações foram abertas no dia 24 de janeiro, quando a Prefeitura informou o Ministério Público sobre o caso. Conforme a denúncia, os fatos aconteceram durante uma cerimônia do governo, que teve a participação do núncio vaticano, de 74 anos.

Formado em Direito Cônego e com doutorado em Letras Modernas, Ventura entrou para o corpo diplomático do Vaticano em 1978 e já passou por países como Costa do Marfim, Chile e Canadá. Foi para a França em 2009, a pedido de Bento XVI.